ロイヤルカナン柴犬成犬用8kg×2袋

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商品詳細
ロイヤルカナン柴犬成犬用8kg×2袋新品未開封賞味期限:2024.11.5安心・安全のため、丈夫な業務用の新品ダンボール梱包にて発送致します。包装や商品のパッケージにシワや汚れが入る場合がありますので、神経質な方や細かい事を気にされる方はダンボール梱包をお勧めします。商品は破損等の有無を確実に確認後発送致します。購入後の返品は不可とさせて頂きます。迅速な対応を心掛けています。どうぞよろしくお願い致します。
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