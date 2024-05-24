お値下げ　ロイヤルカナン　エイジング　12歳　シニア

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フードの種類···一般食ロイヤルカナンのエイジング＋12です。4キロタイプになります。かなり値上げされており、購入は9,400円でした。新品未使用品となります。あくまでも個人保管の為、神経質な方はご遠慮ください。賞味期限などは画像をご確認願います。送料込みのためお得です。