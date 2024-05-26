ヒステリックグラマー エルビス・プレスリー Tシャツ フリーサイズ

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プロフィールは、必ず！お読みください∩^ω^∩即購入OK◎※商品購入後や、到着後のトラブル防止の為、商品の状態で気になることがある場合は事前にコメントにてご質問ください。商品到着後に、想像と違ったなどでの取引キャンセルは対応出来ない場合があります。譲り受けた物となります。購入時期使用頻度不明こちらで使用していた物ではありませんTシャツフリーサイズグレー着丈約57身幅約33cm素人採寸の為多少誤差ありTシャツのELVESの文字が青ラメでインパクトのあるデザインです。素人保管品となります。よれシワ伸び毛羽立ちホコリ匂いありこちらで一度お洗濯しましたが、匂い取りきれない為、もう一度お洗濯又はクリーニングをおすすめ致します。ご了承下さい。商品タグシワシワです。（お写真ご確認下さい）古着ヴィンテージ品となります。神経質な方完璧を求める方はご遠慮下さい。状態充分にお写真ご確認ご納得の上ご購入をお願い致します。購入後想像と違っていたなど無いようお願い致します。#ヒステリックグラマー#hysteric#Tシャツ#ティーシャツ#ヴィンテージカラー···グレー袖丈···半袖汚れ、剥がれ、黒ずみ、シワ、スレキズなど商品の状態は写真にてご確認下さい。写っていない箇所にも、汚れなどがある場合がございます。あくまで素人保管の中古品となります。予めご理解の上で、ご購入ください。