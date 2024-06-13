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【fre.s.cute】七分袖カットソー【38】ブラック　バルーン袖　おしゃれ★
商品番号 I20894637283
商品名

【fre.s.cute】七分袖カットソー【38】ブラック　バルーン袖　おしゃれ★
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 1,474 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★プロフィールをご覧下さい★【お得な情報はこちら】◆フォローして下さったら2000円以上の商品を表示金額から10％引き♬◆コメント欄にお気軽にコメント下さいね♬◆商品番号◆【1166】----------------------------------------------◎コンディション使用感があり、毛玉があったり、やや白っぽくなっている所がありますが、その他目立った傷や汚れ等はございませんので、これからも永くご愛用頂けるかと思います♬----------------------------------------------○表記サイズ/38○平置きサイズ着丈【　57cm　】身幅【　52cm　】肩幅【　57cm　】袖丈【　30cm　】◎採寸は多少の誤差が生じるかと思いますが、予めご了承下さいませ♬----------------------------------------------❤︎ぷにぷにのお洋服はこちらからご覧下さい❤︎#ぷにぷに出品商品一覧
http://narcologia.ru/goods/mythic100035.html
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