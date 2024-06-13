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KINGSLAND 乗馬ポロシャツM
商品番号 N12152369545
商品名

KINGSLAND 乗馬ポロシャツM
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数回着用KINGSLANDのサイドロゴが可愛い、ポロシャツです！サイズM平置きサイズ身幅約44センチ着丈約63センチ素人採寸です。目安までに、よろしくお願いします。目立つ汚れ等は、見受けられませんが、あくまでも素人検品を御理解よろしくお願いします。乗馬の際、使用しました！まだまだ、暑いので、活躍できると思います。お気に入りなので、まだ出品を迷ってますので、急に取り下げる場合があります。自宅保管、猫飼育あります。毛の付着等気になる方御遠慮ください。KINGSLANDキングスランド乗馬乗馬用品乗馬ウェアーポロシャツピンク馬場馬術障害馬術馬術ゴルフポロウマ娘柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ピンク袖丈···半袖季節感···夏、秋
http://narcologia.ru/goods/passionate154813.html
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