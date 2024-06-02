ケイトスペード2wayバッグ ハンドバッグショルダーバッグ

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カラー···グレーケイトスペードのバッグになります。前出品者様が1年少し前に本店にて購入し5回程使用したのみのお品をお譲り頂きました。自分は2回程使用し、まだまだキレイなお品です。形がしっかりしておりレザー使用で高級感があります。グレーとホワイトの大人デザインで、取り外し可能なミラー付きです。付属品はバッグケース巾着、ケイトスペードの取り扱いの紙、ショルダー紐です。大きさは縦18センチ（取手部分12センチ）横26センチ、マチ12.5センチです。あくまでも中古品、自宅保管品になりますのでご理解いただける方、よろしくお願い致します。