☆新品【組曲】アンダースリップ　ワンピース

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こちらは、組曲クミキョクのアンダースリップワンピースです^-^裾に豪華なレースフリルが付いています。ゆったり7号サイズ→３Lくらい着丈→約93㎝身幅→約53季節感···春、夏、秋、冬カラー···ライトベージュ袖丈···袖なし柄・デザイン···無地＆レース☆自宅保管品ですので、神経質な方はお控え下さいませ^-^#ミセスブランド#高級ブランド#百貨店ブランド#センソユニコ、#トクコ、#ラピーヌ、#レリアン、#ピサーノ、#ミッソーニ、#ピノーレ、#ベルバラード、#ユキコハナイ、#ユキトリイ、#コシノヒロコ、#ジバンシィ、#エポカ、#スーパービューティー、#ランバン、#オースチンリード、#ルネ、#リツコシラハマ、#アルマーニ、#エトロ、#バーバリー、#自由区、#マックスマーラ、#ミッソーニ、#リリアンビューティ、#マダムジョコンダ、#ミゼール、#ハナエモリ、#ベルサフィーナ、#ニッコール、＃ワールド等