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kicco plus リネン シャツワンピース ブラック 麻100%
商品番号 K82168209803
商品名

kicco plus リネン シャツワンピース ブラック 麻100%
ブランド名 ネストローブ
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使用感の少ない美品でございます着丈約96肩幅約66身幅約68袖丈約24前が少し短いです
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