トッカ　バッグ　ショルダーバッグ　雨の日用

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【お値下げしました！最終価格です】シンプルで洗練されたフォルムと、TOCCAならではの小さ目リボンモチーフがさりげなくキュートなカメラバッグ。小さく見えてしっかり入る程よいサイズ感で、ファスナー付きのフロントポケットはとっても便利。ボディーには雨や汚れに強いナイロンを使用しているのでデイリーユースにぴったりのアイテムです。斜め掛けできるショルダーなどディテールには牛床革を使用し、リュクスに仕上げました。現行販売品をリーズナブルにお出しします。ネイビーはWEB限定カラーです。定価16,500円21x14.8マチ7✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎注意 ✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎＊これ以上の値下げは致しておりません。＊自宅保管しております。＊タグ類は付いておりません。＊完璧な商品や気になる方はご購入をお控えくださいませ。＊商品はお安く提供する為、コンパクト梱包し、ビニール袋に入れて配送予定です。シワができる場合もありますのでご了承下さいませ。＊機種により色の見え方が異なる場合もあります。