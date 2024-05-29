希少カラー フェンディ エナメル素材 アクセサリーポーチ ズッキーノ FF金具

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商品詳細
数多くある商品からこちらの商品をご覧になっていただきありがとうございます☺︎ブランドUsedショップ、ブランディアより購入の確実正規品。○アイテムFENDIフェンディアクセサリーポーチハンドバッグミニバッグパテントエナメルズッキーノグリーンFFゴールド金具○サイズタテ13cmヨコ20cmマチ6cmハンドル37から41cm○状態目立った傷や汚れはなく、気持ちよくご使用頂けます(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)〇付属品画像のもので全てとなります。※あくまで中古品なので多少の小傷はございます。ご理解したうえでご購入ご検討ください。※神経質な方はご遠慮ください。気になる点がある方はコメント欄でお気軽にご質問ください(*^^*)○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。管理番号：A31-8250-0715
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