ルイヴィトン ポシェットカンクーン ミニショルダーバッグ モノグラム ポーチ

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刻印:あり色味:モノグラム×ブラウン付属品:なしサイズ:よこ約10cmxたて約12cmxまち約2.5cmミニウォレットが入る大きさのミニバッグになります。廃盤になっておりあまり出回っていないので人と被らず、レア商品だと思います。デジカメや小物入れ、ポーチにも使えます。レディースを選んでおりますがユニセックスなのでメンズ(男性)にも。※ショルダー紐がありません。国内店舗で購入デジカメのケースとして使っており、デジカメを手放した後はクローゼットにて保管しておりましたのでモノグラムの部分などはかなり綺麗な状態です。ショルダー紐が細めなので経年劣化があります。ご理解お願いいたします。