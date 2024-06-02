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MHL マーガレット・ハウエル 長袖シャツ サイズⅢ
商品番号 G73476710965
商品名

MHL マーガレット・ハウエル 長袖シャツ サイズⅢ
ブランド名 エムエイチエル
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色...グリーンカーキ袖丈...長袖柄・デザイン...無地/ワンポイントテイスト・シーン...カジュアル着る機会がないので出品します。色は写真２枚目になります。折り畳んで収納してましたので、折りジワがあります。着丈62cm身幅50cm袖丈55cm参考程度で。
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