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- MHL マーガレット・ハウエル 長袖シャツ サイズⅢ
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商品詳細
色...グリーンカーキ袖丈...長袖柄・デザイン...無地/ワンポイントテイスト・シーン...カジュアル着る機会がないので出品します。色は写真２枚目になります。折り畳んで収納してましたので、折りジワがあります。着丈62cm身幅50cm袖丈55cm参考程度で。
http://narcologia.ru/goods/stair279600.html
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