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- 美品 ヴィヴィアンウエストウッドレッドレーベル 半袖シャツ オーブ 赤 M相当
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商品詳細
❤︎商品番号IDe3961森72①❤︎割引きについて✨フォロー割 リピーター割✨1000-2000円→100円割引2001-3000円→300円割引3001-4000円→400円割引4001円以上→500円割引#もっちShop←全商品ご覧いただけます♪肩幅 約39身幅 約40袖丈 約24着丈 約59⚠️美品 チェック・商品に不備があった場合は、返金いたします。【受け取り評価をする前に】メッセージください。必ず画像のコンディションと実寸を確認してから購入ください。・着画掲載は不可です。❤︎追跡・匿名ありの「ゆうゆうメルカリ便」でお届け※らくらくメルカリ便に変更する場合があります。
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