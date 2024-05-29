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ジャカードバルーンキャミソール/CAVEZA ROSSO/カベサロッソ
商品番号 E22689230817
商品名

ジャカードバルーンキャミソール/CAVEZA ROSSO/カベサロッソ
ブランド名 カベサロッソ
特別価格 税込 5,945 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···刺繍カラー···ブラックカップ···カップなし季節感···春、夏、秋新品未使用試着のみタグ付き後ろがヒモなので調節可能です似てる商品を購入したためお譲りいたします
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