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【専用】レディース　ドラッグストアーズ　花柄半袖シャツ
商品番号 I22166565596
商品名

【専用】レディース　ドラッグストアーズ　花柄半袖シャツ
ブランド名 ドラッグストアーズ
特別価格 税込 1,701 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⚠️お手数ですが、プロフィールは必ずご確認お願い致します。3度ほど着ているのでそれ相当の使用感ですが綺麗な方です。綿100ブラックとネイビーブルーの間くらいの色です。収納時の多少の擦れはご了承ください。神経質な方はご遠慮ください。※色違いも出品しています。サイズF着丈約66cm身幅約55cm袖丈約17cm肩幅約42cm素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。※自宅保管ですので、中古品にご理解頂ける方へのみお譲りしたいと思います。袖丈···半袖柄・デザイン···花柄素材···コットン季節感···春、夏、秋
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