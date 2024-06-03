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- ■美品■バーバリーロンドン ノースリーブトップス ハイネック ノバチェック M
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商品詳細
#ブランド品セール会場はこちら★値下げ交渉お気軽にどうぞ！★メルカリショップス開設しました。クーポンを発行しておりますのでフォローよろしくお願いします。【検索ワード】ブランド買取\u0026販売専門店OKINA■商品概要BURBERRYLONDONバーバリーロンドンノースリーブトップス ベストハイネック ノバチェックベージュ後ろファスナーロゴ刺しゅう ホースマークsize2→Mサイズ ※詳細は下部寸法値を必ずご確認くださいコットン★大手古物市場等で購入した鑑定済みの本物です★ブランドや古物好きが嵩じ、良いものを確実に入手する為に古物商を取得しました。当方の出品物は、大手古物市場などの安心できる市場にて購入しています■状態畳シワ全体的にコンディション良好です美品だと思います■寸法(cm)身幅42肩幅32着丈50素人採寸のため誤差はご容赦ください■素材コットン91%ポリウレタン9%✼中古品としてご理解ください状態判断はあくまで私の主観のため、写真をご確認\u0026不明点はお問合せの上、ご自身の判断で購入下さい。完璧を求められる方は正規店での新品の購入をお勧めしますまたサイズもあくまで参考値ですので、上記寸法を確認の上、ご購入ください。✼できるだけ早く発送致しますが、仕事の都合で遅れることもございます✼匿名配送なのでご安心ください✔基本は早い者勝ちです(専用対応もしますが、早い者勝ちが原則です。横取りがあった場合責任は取れませんのでお早めにご購入ください)✔即購入大歓迎です✔神経質な方はご遠慮ください★ご不明な点はお気軽に質問ください【管理番号kk-794】
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