ブルーフロンス BLUE FRONCE:ワンピース ロングカーデ 38 ベージュ

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商品詳細
サイズ:38カラー:ベージュ着丈:107cm(平置き、素人採寸)身幅:57cmポケット2つ店舗で新品を購入しました。タグはありませんが、新品未使用です。中古品、素人保管であることをご理解の上ご購入よろしくお願い致します。できるだけコンパクトに発送致します。圧縮することもございます。#BLUEFRONCE#ロングカーディガン#ワンピース
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