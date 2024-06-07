レイヤード風ニットワンピース*apart by lowrys

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アパートバイローリーズで購入したニットワンピースです。ワンピースの上にベストを重ねたレイヤード風のデザインがとっても可愛いです♡両サイドにリボンがあしらわれていて、きゅっと結んでウエストの絞りを調整できます。くすみのあるダスティグリーンの色合いがなかなかお見かけしない絶妙カラーで素敵です。ストンと落ちるシルエットで自然とスタイルアップして見えます◎汚れや傷みなどはありませんが、ニット素材のためうっすらと毛羽立ちが見られます。大きく目立つものではなく、毛玉取りでキレイに取れるかと思いますが、この点をご理解またご了承くださる方のみご購入をお願いします。＊＊＊レイヤードしているように見えるアパートバイローリーズ定番の人気デザインに新作のニットワンピースが登場しました。少し詰まったハイネックデザインと、編地を変えたベスト風のレイヤードデザインがポイントです。サイドの紐を縛るとウエストがシャープになりシルエットもきれいです。スカート部分は胸下からギャザーをきかせてゆったりとしたシルエットになっています。シンプルながらも1枚で完成する着映えワンピースです。チクチクしにくいニットを使用してます。ウール混率が低いので春先まで長く着ていただけます。ケアもしやすい嬉しい素材となっています。洗濯機洗い可能です。袖丈···長袖カラー···グリーン柄・デザイン···無地季節感···秋、冬chambredecharmechildwomanbulledesavonl'atelierdusavonfiglondonadametropeアダムエロペagnesb.JOURNALSTANDARDジャーナルスタンダードspick\u0026spanstudiousungridSLOBEIENAURBANRESEARCHアーバンリサーチDOORSKBFtheaterproductsmaddermadder佐々木茜グリモワールバーネットロキエidemイデム村田倫子RUBYANDYOUルビーアンドユーtodayfulトゥデイフルABITOKYOアビトーキョーlumierEimlawgyAmiurエミレi_am_officialなどお好きな方に