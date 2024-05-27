Polytone Model 101 ジャンク

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PolytoneModel101ジャンクレトロでかわいい見た目がステージ映えします。音色も素朴な感じでした。音が出なくなりましたのでジャンク出品します。(画像コンセント3又変換付きません。)タイミングにより発送少しお時間頂くかもしれません。ご了承下さい。ジャンク現状、ノークレーム、ノーリターン宜しくお願いします。種類...エレキベースアクセサリー・パーツ...アンプアンプ種類...その他アンプ