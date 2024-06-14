les basiques ストラップ付きミニバッグ　レバジック

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商品詳細
数回の使用のみです。今年に入り、ギャルリーヴィーで購入しました。元々ヴィンテージ加工がしてあるバッグです。ストラップの長さは調整可能です。状態は良いと思います。保存袋はありません。コンパクトなサイズ感が魅力の巾着バッグ。ミニマムなデザインながらしっかりとしたマチで収納力があるのも魅力です。ショルダーストラップでカジュアルに肩掛けや、ハンドルでシンプルにお持ちいただいてもおすすめです。〈lesbasiques（レバジック）〉インポートのような風合いを持つ、madeinJapanにこだわったバッグブランド。洗いにかけた柔らかなレザー使いが特徴。洗練されたミニマルなデザインが引き立ち、幅広いテイストのスタイリングにマッチします。素材···牛革(本革)カラー···ブラック種類···ミニショルダーバッグサイズ 幅10.0高さ20.0マチ10.0持ち手24.0ショルダー部分124.0重量(g)160.025,300円で購入しました。#TOMORROWLAND#トゥモローランド#ギャルリーヴィー#レバジック
http://narcologia.ru/goods/response246642.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney847349.html
http://narcologia.ru/goods/unusable917174.html
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