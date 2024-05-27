Roger Vivier ヴィヴポケットソワレペンダントミニバック

ロジェヴィヴィエヴィヴポケットソワレペンダントミニバックパック国内直営店購入品223300円○サイズ記載写真10を参考にされてください○お色 ライトブルー○付属品専用BOX・保存袋・カード等購入時のもの全て揃いますロジェヴィヴィエのとても素敵なバックです☆とても気に入りまして、複数購入しました♪☆現行品で同じシリーズがありますので、公式オンラインでも詳しい詳細はご確認いただけます。こちらは2〜3回使用しました。素材で、光沢部分が擦れに見えたり傷に見えたりとしがちですが、ブティックで見てある方はわかるかと思いますが、全体的にはその様なものでして、購入時から変わらない綺麗な状態です。★お素材違いお色違いで、ピンク、ネイビーも出品しております〜♪※大変お安く出品いたしますので、お品物の価値とお値段に納得され、個人出品に理解いただけます方のみご入札 をお願い申し上げます。※他サイトにも出品しておりますので、取り消す可能性や、時間差にて品切れの可能性もご了承ください。



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