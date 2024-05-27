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アンテプリマ　ワイヤーバッグ　ハンドバッグ　カラフル　マルチカラー
商品番号 K40213572023
商品名

アンテプリマ　ワイヤーバッグ　ハンドバッグ　カラフル　マルチカラー
ブランド名 アンテプリマ
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※匿名配送　24時間以内発送　即購入OKおまとめ割：2点で5%引き、3点以上で10%引き！リピーター様はもれなく5%引き！その他多数出品中！→#ふじ屋のお店●商品詳細・ブランド：ANTEPRIMA・サイズ　縦　25cm　横　30cm　マチ　2cm　ハンドル部　25cm・カラー：マルチカラー・素材：塩化ビニル・ポケット：メインポケットのみ・付属品：なし※配送に関して・可能な限りほこりや汚れは取り除き発送致します。・緩衝材(プチプチ)+OPP袋にて丁寧に梱包し発送致します。●状態：BS:極美品　新品に近いA:あまり使用感のない美品B:やや使用感あるが美品C:それなりに使用感があるが目立ったダメージはないD:使用感あり。目立つダメージがある※他サイトでも出品しておりますので予告なく削除する場合がございます。検品やお手入れはしてありますが、見落としや中古品特有の匂いがする場合がございます。国内ブランドショップ、古物市場より仕入れを行っております。鑑定済みのものを出品しておりますので安心してお買い求め下さい。真贋の疑わしいもの、商品情報と比して著しく逸脱したものに関しましては返品を受け付けますのでお気軽にご連絡下さい。あくまでも中古品でございます。ご了承の方のみご購入にお進み下さい。お手数ですが、トラブル防止のためプロフィールをご覧の上購入にお進み頂けると幸いです。
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