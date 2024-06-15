BLACKPINK×Starbucksコラボトートバッグ　完売品

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商品詳細
アジア限定でコラボした、BLACKPINK×Starbucksコラボ商品です。※他フリマサイトでも出品しております。ご購入の際はコメントよろしくお願いします。新品ですが素人保管です。又、海外製品のため、ご理解いただける方のみお願いします。#BLACKPINK#Starbucks#ブラックピンク#スターバックス
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