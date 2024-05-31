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AUROR JEWELLERY　カナディアンジュエリー　ペンダントトップ
商品番号 B36017015612
商品名

AUROR JEWELLERY　カナディアンジュエリー　ペンダントトップ
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 11,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カナディアンジュエリーAURORAのペンダントトップです。光の当たり方で色味が変わって見えます。一度も使用していませんが、箱に傷みがあります。仕事と育児のため、発送までにお時間いただく場合があります。予めご了承ください。
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