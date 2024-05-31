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極美品★NOJESS★ダイヤ★チャーム
商品番号 P46286768811
商品名

極美品★NOJESS★ダイヤ★チャーム
ブランド名 ノジェス
特別価格 税込 6,854 円
在庫状況 あり

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商品詳細

思い切って色々整理中です。ノジェスの多用できる星チャーム生活変化で付ける機会がなく2〜3回使用のみ大切にしまい込んでいました。ノジェスでクリーニング済、チャームは石付ネックレス、ピアス、ブレスレットでも楽しめます。刻印K10、N＋有。サイズ約1cm、PG、購入額19,950円付属品は画像1枚目の販売証明書とノジェス巾着袋、画像のミニboxは付属しません。#ノジェス#ベルシオラ#ピンクゴールド#レア#チャーム#agete#K10#ete#SIENA#4℃#スターモチーフ#ダイヤモンド#AHKAH#NOJESS#スター#PG#ダイヤ#NOJESS#ペンダントトップ#ココシュニック#アガット
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