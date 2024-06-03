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ケイトスペード♠️ お財布ショルダー　ウォレット
商品番号 J23458839439
商品名

ケイトスペード♠️ お財布ショルダー　ウォレット
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 2,331 円
在庫状況 あり

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商品詳細

目立ったダメージは見当たりませんが被せ金具部分に小傷があります。角擦れ、破れなしused品にご理解頂ける方のみ宜しくお願い致します。こちらは被せ部分がスナップボタンで取り替え可能です。サイズ縦約14.5センチ幅約22センチマチ約3センチショルダー約114センチカードポケット小6大1ファスナーポケット1ファスナー無し2後ポケット1保存袋替え被せ3カラー···ブラック種類···その他ショルダーバッグ
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