ケイトスペード♠️ お財布ショルダー　ウォレット

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商品詳細
目立ったダメージは見当たりませんが被せ金具部分に小傷があります。角擦れ、破れなしused品にご理解頂ける方のみ宜しくお願い致します。こちらは被せ部分がスナップボタンで取り替え可能です。サイズ縦約14.5センチ幅約22センチマチ約3センチショルダー約114センチカードポケット小6大1ファスナーポケット1ファスナー無し2後ポケット1保存袋替え被せ3カラー···ブラック種類···その他ショルダーバッグ
http://narcologia.ru/goods/voiceless526859.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial802316.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic34437.html
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