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美品✨アンテプリマワイヤーバッグ　シャンパンゴールド
商品番号 X56476136111
商品名

美品✨アンテプリマワイヤーバッグ　シャンパンゴールド
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 4,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンテプリマワイヤーバッグ色は、人気のシャンパンゴールドになります。昨年夏に数回使用しました。まちもあるので、沢山入れられます。サイズ横約30cm底面約10cmハンドル約20cm手持ち合わせての長さ約40cmチャームは、経年劣化が見られ、裏面はすり傷などが見られます。写真をご参照下さいませ。折りまげての発送になりますので、よろしくお願い致します^_^
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