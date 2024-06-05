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商品詳細
アンテプリマワイヤーバッグ色は、人気のシャンパンゴールドになります。昨年夏に数回使用しました。まちもあるので、沢山入れられます。サイズ横約30cm底面約10cmハンドル約20cm手持ち合わせての長さ約40cmチャームは、経年劣化が見られ、裏面はすり傷などが見られます。写真をご参照下さいませ。折りまげての発送になりますので、よろしくお願い致します^_^
http://narcologia.ru/goods/choice596385.html
http://narcologia.ru/goods/message8027.html
http://narcologia.ru/goods/assessor630203.html
美品✨アンテプリマワイヤーバッグ シャンパンゴールド
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