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マーガレットハウエル　バッグ
商品番号 L95635931682
商品名

マーガレットハウエル　バッグ
ブランド名 マーガレットハウエル
特別価格 税込 5,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マーガレットハウエルのバッグです。色はカーキ、中にポケット2つ、外側2つついてます。マグネットで開閉、持ち手はそれほど長くなりませんので、最大のばして、ショルダーギリギリです。新品未使用です。サイズ約20.5×29.5マチ18
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