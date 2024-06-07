マーガレットハウエル　バッグ

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商品詳細
マーガレットハウエルのバッグです。色はカーキ、中にポケット2つ、外側2つついてます。マグネットで開閉、持ち手はそれほど長くなりませんので、最大のばして、ショルダーギリギリです。新品未使用です。サイズ約20.5×29.5マチ18
http://narcologia.ru/goods/housekeeper585409.html
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