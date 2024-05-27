L’Appartement アメリカーナ　サーマルノースリーブトップス

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商品詳細
■定価：11,000円（税込）着心地の良いサーマルは一年中着たい！そんな思いから、夏にピッタリなノースリーブのサーマルトップをご用意しました。袖をくるっと捲ったようなデザインで、あえてこなれた雰囲気が出るように。暑い夏に着たい、爽やかなペールトーンのカラーバリエーションも嬉しい！裾に入れたAの刺繍もポイントです。【AMERICANA/アメリカーナ】ブランドコンセプトは「少し、はずす為の1アイテム」。デザインソースはスポーツ・ミリタリー・ワーク等の定番アイテムであり、メンズウェアをレディースウェアのバランスで作り、いかに面白いバランスに変化させるかをポイントとした、新しいスタンダードを目指している。
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