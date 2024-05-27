【未使用】ラルフローレン シャツ　ピンク

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季節感···春、夏、秋、冬カラー···ピンク素材···コットン袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプアウトレットで購入後、自宅保管しておりました。タグははずしておりますが、一度も着用しておりません。