ヴィヴィアンウエストウッド　半袖シャツ

ヴィヴィアンウエストウッド レッドレーベルの半袖シャツになります。数年前に購入しましたが、一度の着用のみでかなりの美品です！首元に茶色の線がありますがこちらは購入時よりついておりました。(写真6枚目をご覧くださいませ。)一度手洗いで洗濯しました、シャツなのでシワがつきやすく、自宅で管理しているためシワはありますがアイロンをかけて頂ければ綺麗になると思います。サイズは 2番 Mサイズ(40)定価は一万円ほどでした。あくまでも、中古品のためご理解頂きたいです。ご質問ありましたらお気軽にコメントください。



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