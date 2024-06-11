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ヴィヴィアンウエストウッド　半袖シャツ
商品番号 A59723925459
商品名

ヴィヴィアンウエストウッド　半袖シャツ
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッドレッドレーベル
特別価格 税込 1,596 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィヴィアンウエストウッド　レッドレーベルの半袖シャツになります。数年前に購入しましたが、一度の着用のみでかなりの美品です！首元に茶色の線がありますがこちらは購入時よりついておりました。(写真6枚目をご覧くださいませ。)一度手洗いで洗濯しました、シャツなのでシワがつきやすく、自宅で管理しているためシワはありますがアイロンをかけて頂ければ綺麗になると思います。サイズは　2番　Mサイズ(40)定価は一万円ほどでした。あくまでも、中古品のためご理解頂きたいです。ご質問ありましたらお気軽にコメントください。
http://narcologia.ru/goods/conception347157.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful217751.html
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