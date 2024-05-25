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■DESCENTE デサント GOLF ゴルフ スリーブレスシャツ M
商品番号 E30615409980
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ブランド名 デサントゴルフ
特別価格 税込 1,950 円
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商品詳細

DESCENTEデサントGOLFゴルフ吸汗速乾UVケア幾何学プリントスリーブレスシャツレディースDGWPJA00AT定1.3万ブルーホワイトS-01M-02L-03▲020▼20425k28■DGWPJA00AT前身に幾何学模様プリントを施したスリーブレスシャツ。高通気性のサンスクリーンピケ素材を使用。【生産国】MADEININDONESIA【サイズ】M　　　　　※レディースサイズです。【実　寸】M：着丈60cm身幅42cm肩幅33.5cm　　　　　※誤差はご了承くださいませ。【カラー】ブルー・ホワイト【素　材】ポリエステル100％【付属品】下げ札【参考定価】¥13,200(値札)【商品状態】新品・未使用　　　　　　※素材特有・展示による微細な擦れや小傷、　　　　　　　保管・梱包に伴う皺等はご了承ください。　　　　　　※画像はサンプルですので、　　　　　　　タグの画像のサイズと実際のサイズが異なっていますカラー...ブルー袖丈...袖なし柄・デザイン...その他
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