MIYAOキャミソール

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商品詳細
カラー···ブラック柄・デザイン···無地カップ···カップなし季節感···春、夏、秋、冬昨年購入しました。後ろをリボンで結ぶタイプのブラキャミなので、どなたでもサイズは合うかと思います。指原さんがこちらのチェック柄の同じものをテレビで着用しているのを見て一目惚れで購入しました。Tシャツはブラウス、ワンピースなど、どんな物でも合わせやすいと思います。着用は1回のみです。飾って眺めている事が多いので着用して頂ける方にお譲りしたいと思います。
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