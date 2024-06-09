未開封！2商品 Fender 1/8 1952 テレキャス/1962 Pベース

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ご覧いただきありがとうございます。こちらは、FENDERTHEBESTCOLLECTION1/8SCALE1952テレキャスター永久保存版SPECIALEDITIONと1962年プレシジョンベース永久保存版LIMITEDEDITIONのセットです。本物の1/8サイズのものです。未開封になります。ご検討よろしくお願いいたします。--公式ページより永久保存版!米国フェンダー社公認1/8ギターコレクション第4弾本場アメリカのギタービルダーからも高い評価を得ている「ギターレジェンドシリーズ」。『1962プレシジョンベース』が世界初立体化となるブラウン・トーレックス・ベースケースとともに初登場。ベッコウ柄ピックガードに3トーン・サンバースト、スラブ・ローズウッド指板など最も人気のある62年仕様を完璧に再現!ピックアップ・フェンスとブリッジ・カバーの付属パーツ化にまでこだわり抜いたすべてのギターファン、音楽ファン必見の永久保存版7アイテム・セット。付属の解説書にはヴィンテージとカスタムショップ製ギターを見開きで掲載。1/8ギターと見比べながら、詳細な解説とともに楽しめる。※生産数量に限りがあります。\u003c内容\u003e:1/8スケールギターフィギュア\u0026ベース専用ケース〔ともに塗装済み完成品〕+ピックアップ・フェンス+ブリッジ・カバー+カラー解説書+ギターストラップ+ギタースタンド〔組立て式〕『1952テレキャスター』は、木の香り漂うような木目が施されたメイプルネック、アッシュボディの大きな木目を生かしたバタースコッチ・ブロンド・カラー、マニア垂涎の脱着式ブリッジ・カバーなどその特徴を余すところ無く再現。すべてのギターファン、音楽ファン必見の永久保存版5アイテム・セットとなっている。付属の解説書にはヴィンテージとカスタムショップ製ギターを見開きで掲載。※生産数量に限りがあります。無くなり次第終了となりますのでご了承ください。\u003c内容\u003e:1/8スケールギターフィギュア〔塗装済み完成品〕+ブリッジ・カバー+カラー解説書+ギターストラップ+ギタースタンド〔組立て式〕