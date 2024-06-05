ヴィヴィアンウエストウッド　変形カットソー　半袖　オーブプリント　サイズ2

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ヴィヴィアンウエストウッドレッドレーベル変形ロングカットソーオーブプリント⌘特徴オーブプリントがあしらわれたシルエットが特徴的なアシンメトリーのロングカットソーです♪⌘サイズ 2肩幅50身幅70着丈表70裏90袖丈30※変形カットソーなので参考程度でお願いします。（cm）⌘素材 綿50%レーヨン35%リヨセル15%⌘カラー 紺 （紅色、金 プリント部）⌘状態少々使用感はありますが、目立ったキズ、汚れはなく着ていただけます♪⌘即購入OKです⌘○その他事項・自宅保管となります。完璧をお求めのお客様は購入をお控え下さい。○配送に付いて・コンパクトに折り畳ませて頂きます ので畳ジワ等はご容赦ください。