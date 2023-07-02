美品】ジョンローレンスサリバン 半袖シャツ メンズ

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JOHNLAWRENCESULLIVANジョンローレンスサリバンプリントシャツ 半袖シャツ中古品ですが、着用回数が少ない為美品です。▶︎サイズ:Ｍ クルーネック▶︎カラー:ホワイト（文字:ブラック）▶︎生地:コットン100%▶︎状態:美品▶︎喫煙・ペットなし▶︎定価:10,000円程▶︎平置き実寸サイズ着丈:66cm身幅:43cm袖丈:18cm（素人検品のため、誤差はご了承ください）他にもメンズファッションを出品しております！中古品ということをご理解いただきご検討をお願いいたします。また、他でも出品していますので売り切れ次第削除しますので予めご了承ください。#ジョンローレンスサリバン#ジョンローレンスサリバン半袖シャツ#半袖シャツメンズ