AKTE アクテ ワイドストラップロングワンピース ブラック 綿 ボリューム

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商品は送料込のお値段です。#L●夜9時以降のコメント、ご質問には翌朝なるべく早く返信させて頂きます！AKTEアクテワイドストラップロングワンピースブラック綿100%ボリュームフリーサイズ✼サイズ✼サイズF着丈短：135長：140バスト周り85裾周り320裏地丈73定価16500フロントにタックを施すことで贅沢なボリューム感が魅力のロングワンピース。コットン100%のナチュラルな生地感ながら、たっぷりとした丈感が大人のこなれた雰囲気を纏えます。着用モデル166cm(ブラック)⚠️自分は160cmですが、こちらの肩ひも設定がかなり長く、裾を引きずってしまう為、ボタンを外して縫い付けてあります。何度か着用しました。気にならない方よろしくお願いします。⚠️✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼#dancingwaveレディースお値下げや、ご不明な点はお気軽にお問い合わせくださいませ。他にも出品中です！よろしくお願いします。カラー...ブラック柄・デザイン...無地季節感...春季節感...春,夏季節感...春,夏,秋季節感...春,夏,秋,冬袖丈...袖なし