  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
AKTE アクテ ワイドストラップロングワンピース ブラック 綿 ボリューム
商品番号 P61805875816
商品名

AKTE アクテ ワイドストラップロングワンピース ブラック 綿 ボリューム
ブランド名 アクテ
特別価格 税込 2,849 円
在庫状況 あり

在庫状況について

サイズ
数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

商品は送料込のお値段です。#L●夜9時以降のコメント、ご質問には翌朝なるべく早く返信させて頂きます！AKTEアクテワイドストラップロングワンピースブラック綿100%ボリュームフリーサイズ✼サイズ✼サイズF着丈短：135長：140バスト周り85裾周り320裏地丈73定価16500フロントにタックを施すことで贅沢なボリューム感が魅力のロングワンピース。コットン100%のナチュラルな生地感ながら、たっぷりとした丈感が大人のこなれた雰囲気を纏えます。着用モデル166cm(ブラック)⚠️自分は160cmですが、こちらの肩ひも設定がかなり長く、裾を引きずってしまう為、ボタンを外して縫い付けてあります。何度か着用しました。気にならない方よろしくお願いします。⚠️✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼#dancingwaveレディースお値下げや、ご不明な点はお気軽にお問い合わせくださいませ。他にも出品中です！よろしくお願いします。カラー...ブラック柄・デザイン...無地季節感...春季節感...春,夏季節感...春,夏,秋季節感...春,夏,秋,冬袖丈...袖なし
http://narcologia.ru/goods/passivity145983.html
http://narcologia.ru/goods/competitive605281.html
http://narcologia.ru/goods/marshal278480.html
AKTE アクテ ワイドストラップロングワンピース ブラック 綿 ボリューム
ワイドストラップロングワンピース
AKTE アクテ ワイドストラップロングワンピース ブラック 綿 ボリューム
AKTEアクテ/ワイドストラップロングワンピース黒 | フリマアプリ ラクマ
AKTE アクテ ワイドストラップロングワンピース ブラック 綿 ボリューム
AKTE - AKTEワイドストラップロングワンピースの通販 by Luna🌙 プロフ ...
AKTE アクテ ワイドストラップロングワンピース ブラック 綿 ボリューム
AKTE - AKTEアクテ/ワイドストラップロングワンピース黒の通販 by ttny ...
AKTE アクテ ワイドストラップロングワンピース ブラック 綿 ボリューム
AKTE - AKTEワイドストラップロングワンピースの通販 by Luna🌙 プロフ ...
AKTE アクテ ワイドストラップロングワンピース ブラック 綿 ボリューム
AKTE（アクテ）の「ワイドストラップロングワンピース（ワンピース ...
AKTE アクテ ワイドストラップロングワンピース ブラック 綿 ボリューム
AKTE（アクテ）の「ワイドストラップロングワンピース（ワンピース ...
AKTE アクテ ワイドストラップロングワンピース ブラック 綿 ボリューム
ワイドストラップロングワンピース | AKTE
AKTE アクテ ワイドストラップロングワンピース ブラック 綿 ボリューム
AKTE（アクテ）の「ワイドストラップロングワンピース（ワンピース ...
AKTE アクテ ワイドストラップロングワンピース ブラック 綿 ボリューム
ワイドストラップロングワンピース | AKTE
AKTE アクテ ワイドストラップロングワンピース ブラック 綿 ボリューム
AKTE（アクテ）の「ワイドストラップロングワンピース（ワンピース ...
AKTE アクテ ワイドストラップロングワンピース ブラック 綿 ボリューム
ワイドストラップシフォンワンピース
AKTE アクテ ワイドストラップロングワンピース ブラック 綿 ボリューム
ワイドストラップロングワンピース | AKTE
AKTE アクテ ワイドストラップロングワンピース ブラック 綿 ボリューム
AKTE（アクテ）の「ワイドストラップロングワンピース（ワンピース ...
AKTE アクテ ワイドストラップロングワンピース ブラック 綿 ボリューム
AKTE - みかりん様 ロングワンピース AKTE アクテ ゆったり 綺麗目 ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru