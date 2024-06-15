オパールリング　宝石店購入１２号

ご覧いただきまして誠にありがとうございます^_^一点ものばかり破格で出しています。早い者勝ちフォローよろしくお願い致します^_^商品✳️オパール 指輪 購入先✳️老舗宝石店サイズ✳️１２号 18KGP刻印ありご説明✳️とても綺麗なオパールリングです^_^売り切り価格のため、お値下げは不可です。よろしくお願い致します^_^



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