お値下げ中！old celine

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商品詳細
カラー···ブラウン素材···牛革(本革)セリーヌバッグヴィンテージショップにて購入。お値下げ不可ですご了承ください。500mlのペットボトル財布ポーチスマホ他、カーディガン等かなりはいります。#celine
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