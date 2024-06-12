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マルニ　フラワーカフェトートバッグ　ストライプ
商品番号 C14029231920
商品名

マルニ　フラワーカフェトートバッグ　ストライプ
ブランド名 マルニ
特別価格 税込 3,471 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気モデル/シリーズ···MARNIMARKETシリーズ4枚目の取手に色落ちあり。気にならない方宜しくお願いします。お値下げ不可です。○サイズタテ33cmヨコ33〜44cmマチ10cmハンドル30cmショルダーcm取手に色落ちがあるそのぶんお安くしております、バッグ四隅はきれいです。破れも素人目で見当たりません。取手以外かなり美品です。収納袋は紛失の為バックのみです。素材···ナイロン
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