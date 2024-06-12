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マリークワント　フロントファスナー横型トート
商品番号 U42920288169
商品名

マリークワント　フロントファスナー横型トート
ブランド名 マリークワント
特別価格 税込 3,899 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用タグ付きグレーマリークワント定価:18150円フロントファスナー横型トートロゴ金具がポイントのシンプルなシリーズ。クールなブラックと上品なグレーの2色展開で、間口はマグネットで開閉できる仕様です。底びょうがあり、荷物を入れても型が崩れにくくなっています。横型のトートは、オフィスシーンにも好相性で、マチ幅を調整できるベルトが付いています。外側：ファスナーポケット×1内側：ポケット×2　　　ファスナーポケット×1間口：ファスナーポケット×2カラー:ブラック、グレーサイズ:FREE性別タイプ:レディース素材:ポリウレタン
http://narcologia.ru/goods/tenet133863.html
http://narcologia.ru/goods/browse518691.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture149241.html
マリークワント　フロントファスナー横型トート
マリークワント　フロントファスナー横型トート　黒　トートバッグ　A4サイズ対応可
マリークワント　フロントファスナー横型トート
マリークワント　フロントファスナー横型トート　グレー　トートバッグ　A4サイズ | フリマアプリ ラクマ
マリークワント　フロントファスナー横型トート
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マリークワント　フロントファスナー横型トート
マリークワント　フロントファスナー横型トート　グレー　トートバッグ　A4サイズ
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マリークワント 横型トートバッグ 黒 - トートバッグ
マリークワント　フロントファスナー横型トート
マリークワント　フロントファスナー横型トート　グレー　トートバッグ　A4サイズ
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