Chico シャギーチビニット 白

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K｜Chicoのニット/セーターを使ったコーディネート - WEAR

柄・デザイン···無地カラー···ホワイト袖丈···半袖◎1度使用後、自宅保管◎即日発送可愛らしい風合いの毛足長めのふわっとしたシャギー素材。チクチクしづらい肌触りで軽めの素材なので、夏も着心地抜群です。・トレンドのコンパクトなサイズ感でスタイルを綺麗に見せてくれます。・背中のさりげないプレートデザインも目を惹くポイント。……………………透け感：なし厚さ：★★☆☆☆伸縮性：あり裏地：なし……………………