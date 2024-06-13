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Chico シャギーチビニット 白
商品番号 S81121282741
商品名

Chico シャギーチビニット 白
ブランド名 チコ
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···無地カラー···ホワイト袖丈···半袖◎1度使用後、自宅保管◎即日発送可愛らしい風合いの毛足長めのふわっとしたシャギー素材。チクチクしづらい肌触りで軽めの素材なので、夏も着心地抜群です。・トレンドのコンパクトなサイズ感でスタイルを綺麗に見せてくれます。・背中のさりげないプレートデザインも目を惹くポイント。……………………透け感：なし厚さ：★★☆☆☆伸縮性：あり裏地：なし……………………
http://narcologia.ru/goods/rouge508110.html
http://narcologia.ru/goods/browse919191.html
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Chico シャギーチビニット 白
シャギーチビニット | Chico(チコ)レディース | PAL CLOSET(パル ...
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待望☆】 who's who Chico シャギーチビニット ニット/セーター ...
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K｜Chicoのニット/セーターを使ったコーディネート - WEAR

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