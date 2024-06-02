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リネンペプラムキャミ/タンクSET
商品番号 U15604222759
商品名

リネンペプラムキャミ/タンクSET
ブランド名 ミラオーウェン
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価13,970円キャミソールは1度短時間着用し、ホームクリーニング済みです。汚れが付いてしまい、白っぽくなっています（写真8枚目）ぱっと見あまり目立たないかと思います。白のタンクトップは未着用です。畳んで保管しているため、折皺ございます。中古品となりますので、ご理解ある方のみお願いします。※コンパクトにして発送予定ですサイズ1着丈67.5cmバスト70.4cmウエスト67cm上端24.8cm裾幅113.5cm
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