リネンペプラムキャミ/タンクSET

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商品詳細
定価13,970円キャミソールは1度短時間着用し、ホームクリーニング済みです。汚れが付いてしまい、白っぽくなっています（写真8枚目）ぱっと見あまり目立たないかと思います。白のタンクトップは未着用です。畳んで保管しているため、折皺ございます。中古品となりますので、ご理解ある方のみお願いします。※コンパクトにして発送予定ですサイズ1着丈67.5cmバスト70.4cmウエスト67cm上端24.8cm裾幅113.5cm
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