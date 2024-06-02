油絵 肉筆 静物「薔薇の図」サインあり Y．Kondo サイズF8

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油絵肉筆サインありY．Kondo「薔薇の図」アンティークンな雰囲気のある華やかで幻想的な力強い筆触、色彩で描かれている力作です。作品自体にイタミはありませんが、額などの状態から昭和末か平成初めの作品です。バックの落ち着きのある青と花瓶の花とのコントラストが花の鮮やかさを際立たせる逸品です。作者プロフィールは不明ですが、ネット上では山岳などの風景はよく目にする画家です。額付絵画 サイズ 絵寸法 縦 38.0㎝ 横 45.5㎝ 額寸法 縦 57.0㎝ 横 64.8㎝ 厚み 6.2㎝ガラス付 額に経年のキズ・汚れ有 裏書き無し裏板なし ガラス内側汚れ・ほこり有簡単に清掃いたしますが、御理解の上ご検討下さい。33.9主題...宗教・神話