美品Agnes b アニエス ベー　ピンク　ワンホルダー　キャミソール

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商品詳細
美品です。新品 Agnesbアニエスベー トップスワンホルダー ベージュ ピンク色アニエスらしい鮮やかな可愛いピンクです。生地が触ってて柔らかい気持ちの良い生地です。色違いのベージュも出品しております。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー。。
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