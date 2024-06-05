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商品詳細
クマ柄のワンピースです。汚れなどは無いのですが胸元のボタンが取れかかっています。再度裁縫などして補強していただければボタンの外れなどなくきていただけると思います！カラー···パープル
http://narcologia.ru/goods/rouge265810.html
http://narcologia.ru/goods/peroration320915.html
http://narcologia.ru/goods/organization394462.html
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