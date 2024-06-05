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クマ柄 ワンピース
商品番号 S13965897460
商品名

クマ柄 ワンピース
ブランド名 ハニーシナモン
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クマ柄のワンピースです。汚れなどは無いのですが胸元のボタンが取れかかっています。再度裁縫などして補強していただければボタンの外れなどなくきていただけると思います！カラー···パープル
http://narcologia.ru/goods/rouge265810.html
http://narcologia.ru/goods/peroration320915.html
http://narcologia.ru/goods/organization394462.html

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