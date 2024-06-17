【ブランド】GALLARDAGALANTE/ガリャルダガランテ【商品】タックフレアカットソー【カラー】チャコールグレー【素材】コットン 100%【サイズ】着丈69/83袖丈-肩幅38.7胸囲90総丈-【定価】¥16,500（税込）【状態】数回着用しましたが、特に汚れ等はありません。●着るだけで動きが出る流れるようなシルエット。●アームホールに被るタックで二の腕をさりげなくカバー。●軽やかに広がるバックフレアデザイン。●細身のパンツや、タイトスカートなど幅広いボトムと相性抜群。柄・デザイン···無地カラー···グレー袖丈···袖なしネック···Uネック季節感···春、夏



GALLARDAGALANTE（ガリャルダガランテ）の「タックフレアカットソー（T ...



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GALLARDAGALANTE タックフレアカットソー



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タックフレアカットソー



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GALLARDA GALANTE - 【新品未使用】ガリャルダガランテ タックフレア ...



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