６★ロク　ROKU イエロー　ジャガードポロシャツ　ユナイテッドアローズ札幌

8618-199-0130ロクのジャガードポロシャツのご紹介です。しなやかで伸縮性がありポコポコした編み目が素敵な生地感になります。ポロシャツはレトロな雰囲気もありながら整った三角の襟がすっきりとした印象で、女性らしさ綺麗さをデザインされた形となっております。＊2022年７月１６５００円で購入1回着用＊色イエロー＊素材コットン55ポリエステル45％＊サイズ約身幅43着丈57肩幅33袖丈33ｃｍ素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。＊他のフリマサイトにおいても出品しておりますので、タイミングで売り切れてしまうこともございますので、その際はご了承ください。*即決購入ＯＫ*お値下げ不可※中古品ですので、神経質な方は入札をご遠慮ください。＊落札後3日以内ご連絡、ご入金をお願いします。土日祝日発送はしておりません。ご理解の方のみ入札お願いいたします。カラー...袖丈...半袖柄・デザイン...無地季節感...春、夏、秋



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