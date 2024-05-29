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【FABRICO】トートバッグ　大小2点
商品番号 J41541773905
商品名

【FABRICO】トートバッグ　大小2点
ブランド名 アッシュペーフランス
特別価格 税込 3,416 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···麻(リネン/ジュート)カラー···ベージュ2020H.P.FRANCEにて購入サイズ　大46×30×12ショルダー50小　35×20×14　　　　　　　素人採寸誤差ご了承下さい。大2回使用小5回程度使用セットで使用すると、一泊旅行に丁度良いと感じました。肩に掛けた時の収まり具合いも快適で、手提げスタイルでの使用も可能です。画像8小　ポケットにシミがあります。それ以外使用に伴うダメージはないと思います。見落とし、コンパクト発送予めご了承ください。
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