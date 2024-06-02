ルイヴィトン M72242 エシャルプ ロゴマニア マフラー レディース グレー

ご訪問いただきありがとうございます☀️ご予算に寄り添った取引ができるよう、ご相談に乗らせていただきます!⭐️全額返金保証⭐️万が一、コピー品であった場合や説明文にない不具合があった場合には、全額返金対応致します。必ず受け取り評価前にご連絡ください。⭐️即購入OKです!全国送料無料でお届けさせていただきます!お得なブランド一覧✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨#marcashopの商品一覧✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨⭐️ブランド名：ルイヴィトンLOUISVUITTON⭐️商品名：エシャルプロゴマニアマフラーM72242⭐️サイズ(cm)：約W159cm×H31cm⭐️仕様：ウール94％、シルク6％⭐️色：グレージュ系 写真をご確認ください。・お使いの端末、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございますので、ご了承の上お買い求めください。⭐️付属品：なし⭐️ランク：AB⭐️状態若干の使用感がございますが、まだまだ綺麗なお品です♪⭐️購入先大阪府公安認可の正規ブランド品買取販売店からお譲り頂いております。鑑定済みの確実な正規品です、ご安心下さい。万が一正規品ではなかった場合は返品対応させて頂きます。型番：413287⭐️ランク説明N/新品未使用S/未使用・未使用に近いSA/未使用に近いA/使用感の少ない綺麗な中古品AB/やや使用感があるが綺麗な中古品B/一般的な使用感のある中古品BC/傷や汚れ等のダメージが多い中古品♯ルイヴィトンお得なブランド一覧✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨#marcashopの商品一覧✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨管理番号：05102326/A1109Eカラー···グレー柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···コットン



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